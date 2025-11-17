Ценности
Самая красивая женщина в мире раскрыла новые детали борьбы с тяжелой болезнью

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид раскрыла новые детали борьбы с болезнью Лайма. Сторис опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость, которую ранее признавали самой красивой женщиной в мире, поделилась мыслями о тяжелом хроническом недуге. Манекенщица опубликовала цитату: «Когда хроническое заболевание вновь обостряется, а люди говорят: "С тобой вечно что-то не так". Ну да, потому что моя болезнь — хроническая».

Вдобавок Хадид сделала репост публикации блогерши Александры Уайлдсон, в которой та также рассуждала о жизни с хроническим недугом. «Тревожность из-за здоровья — это так жизненно», — подписала модель ответную сторис.

Хадид попала в больницу 18 сентября из-за тяжелого обострения болезни Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Позже ее мать, звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид, выложила снимки дочери из палаты. Однако фанаты заподозрили женщину во лжи о диагнозе наследницы, заметив на фото оборудование для гемодиализа.

