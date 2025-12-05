Боец ММА устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС в Москве и попал на видео

В Москве боец ММА устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС России, из-за чего против него возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета в Москве. Запись «поединка» публикует РИА Новости.

На кадрах виден мужчина за тренировкой у памятника на Кременчугской улице.

Дорогомиловский межрайонный следственный отдел квалифицировал занятия спортсмена по статье 243.4 УК РФ («Осквернение воинских захоронений»). Расследование было начато после обнаружения ролика с тренировкой борца в интернете.

Речь идет о Зауре Исмаилове, уточняет РИА Новости.

