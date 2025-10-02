Потушившие зажженный в 1957 году Вечный огонь объяснились на видео

МВД: Задержаны 2 мужчин, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Полиция задержала двоих мужчин, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк и публикует видео с объяснениями задержанных.

На кадрах видны мужчины, которые заливают из бутылки мемориал. В полиции оба говорят, что гуляли с приятелем на Марсовом поле и решили вылить спиртное на Вечный огонь. Они извинились за поступок и раскаялись в содеянном.

Волк напомнила, что Вечный огонь был зажжен в 1957 году в память о жертвах всех войн и революций. Залившие его алкоголем приезжие из Екатеринбурга были обнаружены полицейскими в съемной квартире в Кудрово Ленинградской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ («Осквернение памятников»).

Вечный огонь был потушен в ночью 30 сентября. О вандализме в полицию сообщили петербуржцы.