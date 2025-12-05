Девушка допустила фатальную ошибку по пути в офис и была вынуждена весь день мыть машину

Пользовательница Reddit с ником Littlelightghost рассказала о том, как простая поездка на работу в машине закончилась для нее позором во дворе дома ее родителей. По словам девушки, она отправилась в путь рано утром, надев легкое летнее платье, идеально сочетавшееся с теплой погодой.

«Внезапно у меня в животе раздался жуткий урчащий звук. Думая, что я сейчас пукну, я решила рискнуть и подумала: "А почему бы и нет? Попробую просто выдавить из себя газы". Но это были не газы», — написала автор, дав понять, что вместо этого испражнилась прямо под себя.

Осознав весь трагизм ситуации, она приняла решение заехать к родителям, так как в этот момент она находилась ближе к их дому, чем к собственному жилищу. Те вошли в положение дочери, однако ничего не смогли предложить на замену испачканной одежде, поэтому автору пришлось надеть трусы-боксеры ее отца, спортивные штаны и свитер.

«А затем я позвонила на работу и сказалась больной, потому что водительское сиденье в моей машине было полностью испачкано. Я потратила большую часть дня, пытаясь отмыть и продезинфицировать его перед тем, как отвезу машину на профессиональную чистку обивки. Единственный плюс этой ситуации в том, что я теперь полностью экипирована для чистки любого автомобиля, потому что количество моющих средств, которыми я владею, просто невероятно», — заключила автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как кишечник подвел его прямо посреди марафона. Мужчина хотел выпустить кишечные газы, однако вместо этого «обделался вдребезги» на бегу.