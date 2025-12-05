Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:35, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка допустила фатальную ошибку по пути в офис и была вынуждена весь день мыть машину

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: EvMedvedeva / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Littlelightghost рассказала о том, как простая поездка на работу в машине закончилась для нее позором во дворе дома ее родителей. По словам девушки, она отправилась в путь рано утром, надев легкое летнее платье, идеально сочетавшееся с теплой погодой.

«Внезапно у меня в животе раздался жуткий урчащий звук. Думая, что я сейчас пукну, я решила рискнуть и подумала: "А почему бы и нет? Попробую просто выдавить из себя газы". Но это были не газы», — написала автор, дав понять, что вместо этого испражнилась прямо под себя.

Осознав весь трагизм ситуации, она приняла решение заехать к родителям, так как в этот момент она находилась ближе к их дому, чем к собственному жилищу. Те вошли в положение дочери, однако ничего не смогли предложить на замену испачканной одежде, поэтому автору пришлось надеть трусы-боксеры ее отца, спортивные штаны и свитер.

«А затем я позвонила на работу и сказалась больной, потому что водительское сиденье в моей машине было полностью испачкано. Я потратила большую часть дня, пытаясь отмыть и продезинфицировать его перед тем, как отвезу машину на профессиональную чистку обивки. Единственный плюс этой ситуации в том, что я теперь полностью экипирована для чистки любого автомобиля, потому что количество моющих средств, которыми я владею, просто невероятно», — заключила автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как кишечник подвел его прямо посреди марафона. Мужчина хотел выпустить кишечные газы, однако вместо этого «обделался вдребезги» на бегу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    На Западе похвалили Путина на фоне визита в Индию

    Изменился рейтинг Путина среди россиян

    Одну деталь Windows обновили впервые за 30 лет

    Путин почтил память Махатмы Ганди

    Комментарий об атакующих города украинских дронах стоил россиянке свободы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok