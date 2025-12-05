Дочь популярной телеведущей в прозрачных трусах нагнулась перед камерой

Дочь ведущей Лизы Ринны Амелия Грей в откровенных образах снялась для журнала

Американская модель Амелия Грей Хэмлин в откровенных образах снялась для журнала The Face. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на одном из кадров с голым торсом. При этом она прикрыла обнаженную грудь ремнем и надела полосатые стринги, приспустив серые спортивные штаны, которые сочетала с белыми туфлями на каблуках.

В то же время 24-летнюю манекенщицу запечатлели в желтых трусах и топлес с распущенными волосами. Также она продемонстрировала ягодицы крупным планом, нагнувшись перед камерой в прозрачных трусах.

