Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 5 декабря 2025Ценности

Дочь популярной телеведущей в прозрачных трусах нагнулась перед камерой

Дочь ведущей Лизы Ринны Амелия Грей в откровенных образах снялась для журнала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ameliagray

Американская модель Амелия Грей Хэмлин в откровенных образах снялась для журнала The Face. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на одном из кадров с голым торсом. При этом она прикрыла обнаженную грудь ремнем и надела полосатые стринги, приспустив серые спортивные штаны, которые сочетала с белыми туфлями на каблуках.

В то же время 24-летнюю манекенщицу запечатлели в желтых трусах и топлес с распущенными волосами. Также она продемонстрировала ягодицы крупным планом, нагнувшись перед камерой в прозрачных трусах.

В ноябре дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер в бюстгальтере и микрошортах выгуляла собаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасибо за координаты!» ГУР и ВСУ устроили перестрелку в элитном районе Киева и поплатились

    Российские военные зашли в тыл ВСУ в боях за Красноармейск и устроили хаос

    Робокопу воздвигли трехметровый памятник

    Женщина три раза выстрелила в любовника после секса в парке

    Опровергнуты три популярных мифа о проглатывании спермы

    Каллас уличили в попытке дистанцироваться от коррупционного скандала с ее предшественницей

    Врач рассказала о наиболее уязвимой для мошенников категории людей

    В Москве спасли упавшую с 29-го этажа беременную кошку

    Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных в банкоматах

    «Слишком маленький» пенис студента оказался размером с гигантскую колбаску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok