05:44, 5 декабря 2025Экономика

Долги других стран перед Россией достигли максимума в XXI веке

РИА Новости: Долги других стран перед РФ выросли до $33 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Долги других стран перед Россией достигли максимума в XXI веке. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка сообщает РИА Новости.

В прошлом году объем задолженности других стран перед РФ увеличился на 2,6 миллиарда долларов и достиг рекордной отметки в 33,1 миллиарда. В последний раз этот показатель был больше в 1998 году, составив 38 миллиардов долларов.

В 2024 году больше всего денег у России заняли Бангладеш (рост на 1,2 миллиарда долларов), Египет (815 миллионов) и Индия (799 миллионов). Сильнее всего сократила свои обязательства Белоруссия (на 125 миллионов долларов).

Ранее внешний госдолг России по отношению к ВВП сократился до 14 процентов. Ниже он падал лишь однажды в современной истории — в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3 процента.

