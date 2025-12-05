Реклама

Известный российский критик обжалует решение суда о заочном аресте

РИА Новости: Защита критика Долина обжалует заочный арест
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sobolev Artyom / Globallookpress.com

Защита известного российского кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжалует решение суда о его заочном аресте по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал источник агентства в суде, защита уже подала апелляционную жалобу.

О заочном аресте критика стало известно 21 ноября. В сентябре в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

