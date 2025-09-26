Известный российский кинокритик стал фигурантом уголовного дела

В отношении кинокритика Антона Долина возбудили уголовное дело

Известный российский кинокритик Антон Долин (внесен в реестр иноагентов) стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

В отношении Долина возбуждено уголовное дело по части 2 статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Кроме того следователи рассматривают вопрос об объявлении кинокритика в розыск.

По данным ведомства, Долин неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

Ранее сообщалось, что он получил паспорт гражданина Молдавии.