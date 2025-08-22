Кинокритик Долин получил гражданство европейской страны

NewsMaker: Российский кинокритик Антон Долин получил гражданство Молдавии

Кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получил гражданство Молдавии, передает издание NewsMaker в Telegram.

Отмечается, что данную информацию подтвердил пресс-секретарь администрации президента республики Игорь Захаров. «Указ был подписан президентом Майей Санду 21 августа и вскоре будет опубликован», — говорится в сообщении.

В январе 2024 года сообщалось, что Долин закрыл последний бизнес в России через почти два года после отъезда из страны.

Министерство юстиции России включило кинокритика в реестр иноагентов в октябре 2022-го. Кинокритик покинул Россию в марте того же года.