09:36, 22 августа 2025

Кинокритик Долин получил гражданство европейской страны

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получил гражданство Молдавии, передает издание NewsMaker в Telegram.

Отмечается, что данную информацию подтвердил пресс-секретарь администрации президента республики Игорь Захаров. «Указ был подписан президентом Майей Санду 21 августа и вскоре будет опубликован», — говорится в сообщении.

В январе 2024 года сообщалось, что Долин закрыл последний бизнес в России через почти два года после отъезда из страны.

Министерство юстиции России включило кинокритика в реестр иноагентов в октябре 2022-го. Кинокритик покинул Россию в марте того же года.

