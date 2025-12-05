Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:37, 5 декабря 2025Мир

Экс-советник Пентагона спрогнозировал судьбу НАТО после провала Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек распад НАТО и ЕС после провала Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

В ходе конфликта на Украине Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС) чрезвычайно одичали, напрямую связав свое существование с существованием «украинского проекта», в результате чего всем им грозит распад. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Правда в том, что Украина как государство распадается. Это не секрет. (...) Но провал Украины и украинского проекта и опосредованная война против России ведут к распаду НАТО, а вместе с НАТО и Европейского союза», — заявил он.

По словам Макгрегора, «люди в НАТО маргинализировали себя до такой степени», что все их попытки что-либо сделать не имеют значения. «НАТО — это блеф. Пустой блеф», — высказался эксперт.

При этом, как утверждает бывший советник Пентагона, никто в здравом уме ни в Британии, ни во Франции, ни в ФРГ не захочет «присоединиться к тонущему кораблю "Украина"» и вступить в боевые действия против России.

Ранее полковник турецких военно-воздушных сил в отставке Ихсан Сефа заявил, что НАТО исчерпала себя, а возможный выход Турции из Североатлантического альянса предопределит его распад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасибо за координаты!» ГУР и ВСУ устроили перестрелку в элитном районе Киева и поплатились

    Мошенники стали сообщать россиянам о неуплаченных налогах

    Неожиданное влияние кофе на сон поразило исследователей

    Жена футболиста клуба РПЛ похвасталась татуировкой на интимной части тела

    Экс-советник Пентагона спрогнозировал судьбу НАТО после провала Украины

    В НАТО обратили внимание на «заметный прогресс» России в одной сфере

    Сразу три российских аэропорта приостановили работу

    Российский военный отбил ногой гранату и попал в опорник ВСУ

    Смотрящего за российским городом задержали при попытке сбежать из страны

    Бабкина потеряла все свои бренды в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok