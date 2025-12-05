Экспорт российского СПГ в ЕС взлетел до максимума с лета

«Ведомости»: Поставки СПГ из России в ЕС в ноябре составили 1,7 млрд кубометров

Поставки СПГ из России в страны ЕС в ноябре взлетели на 22 процента по отношению к октябрю, до 1,7 миллиарда кубометров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Bruegel.

Цифры прошлого месяца стали максимальными с июня, подчеркивают аналитики. Тогда Россия экспортировала в Евросоюз сжиженного природного газа на 2 миллиарда кубометров.

При этом показатели оказались на 6 процентов ниже ноябрьского уровня в 2024 году, уточняет издание. Всего же с января по ноябрь поставки СПГ в ЕС из России уменьшились на 7 процентов в годовом выражении, составив 18 миллиардов кубометров.

Ранее совет ЕС и Европарламент подписали совместное соглашение об отказе от российского газа. Данная мера стала частью 19-го пакета санкций против России, и будет поэтапно воплощаться в жизнь, отметили они.

С 25 апреля следующего года Евросоюз намерен перестать импортировать сжиженный природный газ из РФ в рамках краткосрочных контрактов (тех, что подписаны до 17 июня 2025-го). Еще через год, с начала 2027-го, будут остановлены поставки газа по длительным контрактам.

Ограничения об отказе от трубопроводного газа для краткосрочных контрактов начнут действовать с 17 июня 2026 года. Для соглашений, которые заключались на долгий срок — с 30 сентября 2027-го.