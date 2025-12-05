Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:22, 5 декабря 2025Бывший СССР

Глава МИД постсоветской страны встретился со спецпосланником Трампа по Украине

Глава МИД Молдавии Попшой встретился со спецпосланником Трампа Келлогом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел постсоветской Молдавии Михаил Попшой встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом сообщает Noi.md.

«Крайне важно, чтобы война закончилась как можно скорее и был установлен прочный мир», — заявил Попшой.

По его словам, республика поддерживает Киев в этом конфликте. Помимо этой темы в ходе визита главы МИД Молдавии в Вашингтон также обсуждалось укрепление двустороннего сотрудничества между США и Молдавией.

Ранее стало известно, что власти Молдавии испугались возможного включения шагов по урегулированию кризиса в Приднестровье в мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Официальный Кишинев отвергает решение приднестровского кризиса в рамках геополитических процессов, требуя воссоединения с непризнанной республикой по своему плану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok