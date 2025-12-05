Глава МИД постсоветской страны встретился со спецпосланником Трампа по Украине

Министр иностранных дел постсоветской Молдавии Михаил Попшой встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом сообщает Noi.md.
«Крайне важно, чтобы война закончилась как можно скорее и был установлен прочный мир», — заявил Попшой.
По его словам, республика поддерживает Киев в этом конфликте. Помимо этой темы в ходе визита главы МИД Молдавии в Вашингтон также обсуждалось укрепление двустороннего сотрудничества между США и Молдавией.
Ранее стало известно, что власти Молдавии испугались возможного включения шагов по урегулированию кризиса в Приднестровье в мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Официальный Кишинев отвергает решение приднестровского кризиса в рамках геополитических процессов, требуя воссоединения с непризнанной республикой по своему плану.