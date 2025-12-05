Реклама

15:15, 5 декабря 2025

В Молдавии испугались одного шага Трампа по Приднестровью

В Молдавии испугались включения Приднестровья в мирный план Трампа по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти Молдавии испугались возможного включения шагов по урегулированию кризиса в Приднестровье в мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что Кишинев переживает из-за попыток США найти уступки в диалоге с Россией и якобы готовности Вашингтона при этом нарушать интересы Европы и Украины. По словам журналистов, из-за этого власти республики опасаются, что одной из таких уступок может стать решение конфликта в Приднестровье в пользу российских интересов.

При этом отмечается, что официальный Кишинев отвергает решение приднестровского кризиса в рамках геополитических процессов, требуя воссоединения с непризнанной республикой по своему плану, которого пока нет. В частности, об этом заявил вице-премьер Молдавии по Евроинтеграции Валериу Киверь.

«Мы не хотим быть частью пакета урегулирования конфликта», — сказал он.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что стратегической задачей Российской армии является взятие Николаева и Одессы, а также выход к Приднестровью. При этом он подчеркнул, что сделать это в ближайшее время вряд ли возможно и российским войскам нужно сосредоточиться на установлении контроля над Донбассом.

