09:27, 5 декабря 2025Силовые структуры

Глава центра логистики провернул аферу с акциями российского аэропорта на миллиарды рублей

В Красноярске главу ЦЛТ арестовали за аферу с акциями аэропорта на ₽2 млрд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске глава государственного регионального предприятия «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ) Андрей Августинович провернул аферу с акциями местного аэропорта на два миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По его словам, скорее всего, дело Августиновича связано с продажей акции красноярского аэропорта по заниженной цене.

Мужчина подозревается по статье о мошенничестве. Его действия причинили ущерб региональному бюджету в размере двух миллиардов рублей.

По данным следствия, он договорился с некоторыми другими лицами о приобретении права на чужое имущество обманным путем.

Ранее сообщалось, что в Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка и заместителя директора строительной организации, которые провернули многомиллионную аферу.

