Глава центра логистики провернул аферу с акциями российского аэропорта на миллиарды рублей

В Красноярске глава государственного регионального предприятия «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ) Андрей Августинович провернул аферу с акциями местного аэропорта на два миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По его словам, скорее всего, дело Августиновича связано с продажей акции красноярского аэропорта по заниженной цене.

Мужчина подозревается по статье о мошенничестве. Его действия причинили ущерб региональному бюджету в размере двух миллиардов рублей.

По данным следствия, он договорился с некоторыми другими лицами о приобретении права на чужое имущество обманным путем.

