Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:59, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Индийский канал показал мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди

Канал India Today показал мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Индийский телеканал India Today, взявший интервью у президента России Владимира Путина, показал мультфильм с ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Видео опубликовано на YouTube-канале So Sorry, принадлежащем СМИ.

В ролике Путин и Моди едут на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе. Они останавливаются рядом с двумя бензоколонками, одна из которых принадлежит России, а другая — США. Рядом с американской стоит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который хочет заправить мотоцикл. Однако Путин и Моди пополняют запасы топлива на российской бензоколонке и уезжают, чем приводят Трампа в бешенство.

4 декабря Путин прибыл с двухдневным визитом в Индию. В тот же день он пообщался с Моди в неформальной обстановке.

Путин дал интервью India Today вечером 3 декабря. В ходе беседы российский лидер, в частности, рассказал о переговорах со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Отмечалось, что глава государства наслаждался интервью, поэтому вместо изначально заявленных 60 минут разговор продлился 100 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Стало известно следующее место работы Александра Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok