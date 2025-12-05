Индийский канал показал мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди

Канал India Today показал мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди

Индийский телеканал India Today, взявший интервью у президента России Владимира Путина, показал мультфильм с ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Видео опубликовано на YouTube-канале So Sorry, принадлежащем СМИ.

В ролике Путин и Моди едут на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе. Они останавливаются рядом с двумя бензоколонками, одна из которых принадлежит России, а другая — США. Рядом с американской стоит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который хочет заправить мотоцикл. Однако Путин и Моди пополняют запасы топлива на российской бензоколонке и уезжают, чем приводят Трампа в бешенство.

4 декабря Путин прибыл с двухдневным визитом в Индию. В тот же день он пообщался с Моди в неформальной обстановке.

Путин дал интервью India Today вечером 3 декабря. В ходе беседы российский лидер, в частности, рассказал о переговорах со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Отмечалось, что глава государства наслаждался интервью, поэтому вместо изначально заявленных 60 минут разговор продлился 100 минут.