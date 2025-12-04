Реклама

16:35, 4 декабря 2025Мир

Путин прибыл в Индию

Путин прибыл в Нью-Дели с визитом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Индии, Нью-Дели, с двухдневным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет специального летного отряда "Россия", на котором перемещается российский лидер, сел на авиабазе Палам индийских ВВС», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди захотел лично встретить президента России во время его официального визита в страну.

До этого стало известно, что Путин может остановиться в пятизвездочном отеле ITC Maurya в дипломатическом районе Нью-Дели.

