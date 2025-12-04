Реклама

16:01, 4 декабря 2025

Премьер Индии захотел сделать «редкий дипломатический жест» во время визита Путина

Премьер-министр Индии Моди захотел лично встретить Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Mukoya / Pool / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди захотел лично встретить Путина во время его официального визита в страну. Об этом со ссылкой на высокопоставленный индийский источник сообщает ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что глава индийского правительства совершит «редкий дипломатический жест».

«Премьер-министр лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе Палам», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Путин может остановиться в пятизвездочном отеле ITC Maurya в дипломатическом районе Нью-Дели.

В 2022 году Моди отказался от встречи с Путиным. Источники агентства Bloomberg рассказали, что глава индийского правительства не захотел проводить ежегодную встречу с российским лидером из-за событий на Украине.

