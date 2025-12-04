Реклама

18:15, 4 декабря 2025Мир

Путин и Моди начали неформальную встречу

В Дели началась неформальная встреча Путина и Моди
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool via Reuters

В Дели началась неформальная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

«Путин и Моди прибыли из аэропорта в резиденцию главы индийского правительства в Дели», — сообщили в пресс-службе.

В резиденции стартовала неформальная беседа двух лидеров. По словам пресс-службы, они прибыли туда общим кортежем в автомобиле Моди.

Ранее индийский премьер заявил, что рад приветствовать президента России в Индии, и назвал Путина своим другом.

