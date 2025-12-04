Моди назвал Путина своим другом

Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии, и назвал его своим другом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что рад приветствовать президента России Владимира Путина в Индии, и назвал его своим другом. Об этом говорится в заявлении на странице политика в соцсети X.

«С нетерпением жду наших встреч сегодня вечером и завтра. Дружба между Индией и Россией проверена временем; она принесла огромную пользу нашим народам», — заявил индийский премьер.

Ранее Путин и Моди сели в один автомобиль и отправились на неформальную встречу. Несмотря на то, что российского лидера по прилете ожидал автомобиль Aurus, он сел в белый внедорожник индийского премьера «в знак особого расположения».