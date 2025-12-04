Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 4 декабря 2025Мир

Путин и Моди сели в один автомобиль

Путин и премьер Индии Моди сели в один автомобиль и отправились на встречу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сели в один автомобиль и отправились на неформальную встречу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, несмотря на то, что российского лидера по прилете ожидал автомобиль Aurus, он сел в белый внедорожник индийского премьера «в знак особого расположения».

По данным ТАСС, Путин занял место справа, которое по протоколу является «местом почетного гостя».

Путин прибыл в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. Моди лично встретил президента России, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили Макрону на предложение прекратить удары по энергетике Украины

    Жителей одного штата предупредили о нашествии крабов в варежках

    Голубиный помет оказался опасен для людей

    Бывший начальник управления Минобороны пойдет под суд за многомиллионные взятки

    Раскрыт неочевидный фактор внезапной сердечной смерти

    Пассажир самолета схватил попутчицу за грудь и расстегнул ее штаны во время полета в США

    В сети восхитились внешностью блогерши с волосами на подбородке

    Российская общественница обратилась к жене Трампа

    Прилучный подал в суд жалобу по делу с Муцениеце

    Путин и Моди сели в один автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok