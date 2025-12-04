Путин и Моди сели в один автомобиль

Путин и премьер Индии Моди сели в один автомобиль и отправились на встречу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сели в один автомобиль и отправились на неформальную встречу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, несмотря на то, что российского лидера по прилете ожидал автомобиль Aurus, он сел в белый внедорожник индийского премьера «в знак особого расположения».

По данным ТАСС, Путин занял место справа, которое по протоколу является «местом почетного гостя».

Путин прибыл в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. Моди лично встретил президента России, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».

