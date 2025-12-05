Изменился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 78 процентов россиян одобряют работу Путина на посту президента

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 78 процентов граждан страны, что на 1 процентный пункт выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 9 процентов опрошенных, еще 13 процентов не определились.

На 1 процентный пункт также изменилось число россиян, доверяющих президенту, поднявшись до 77 процентов. Не доверяют главе государства 13 процентов респондентов, еще 10 процентов воздержались от ответа на соответствующий вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 28 по 30 ноября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, что работа главы государства не подразумевает полноценного ухода в отпуск. По его словам, у Путина «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».