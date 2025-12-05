Кадыров сделал «мужское» предложение ВСУ

Кадыров: Пусть ВСУ определят место для встречи «лицом к лицу»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание высотного комплекса «Грозный-Сити», в своем Telegram-канале призвал армию ВСУ показать, что они мужчины, и «определить место для встречи лицом к лицу».

«Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами. Российские бойцы каждый день идут на вас и давят на всех жарких участках фронта. Покажите и себя на поле битвы», — написал Кадыров.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ врезался в здание делового центра «Грозный-Сити» в столице Чечни около семи утра 5 декабря. На нескольких этажах произошло обрушение фасада, а также начался пожар.

Кадыров отметил, что подобные действия противника являются очередной попыткой запугать мирное население. Глава Республики добавил, что ВСУ скоро получат «подарок» от него лично.