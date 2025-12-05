Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:31, 5 декабря 2025Россия

Кадыров сделал «мужское» предложение ВСУ

Кадыров: Пусть ВСУ определят место для встречи «лицом к лицу»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «Военкор Котенок»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание высотного комплекса «Грозный-Сити», в своем Telegram-канале призвал армию ВСУ показать, что они мужчины, и «определить место для встречи лицом к лицу».

«Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами. Российские бойцы каждый день идут на вас и давят на всех жарких участках фронта. Покажите и себя на поле битвы», — написал Кадыров.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ врезался в здание делового центра «Грозный-Сити» в столице Чечни около семи утра 5 декабря. На нескольких этажах произошло обрушение фасада, а также начался пожар.

Кадыров отметил, что подобные действия противника являются очередной попыткой запугать мирное население. Глава Республики добавил, что ВСУ скоро получат «подарок» от него лично.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка начала готовить побег Ермака

    Трамп запутался в фаворитах ЧМ-2026

    В России планируют создать перечень запрещенных для детей работ

    Губернатор российского региона рассказал о работе ПВО и средств подавления

    Покупательница квартиры Долиной высказалась по делу певицы

    Долину обманули мошенники с помощью Человека-паука

    «Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?

    Священнику ПЦУ вручили повестку

    МИД Индии назвал визит Путина в Нью-Дели двумя словами

    Пострадавшие от «эффекта Долиной» записали гневное обращение к певице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok