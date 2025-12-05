Реклама

21:05, 5 декабря 2025Россия

Кадыров высказался об атаке ВСУ на «Грозный-сити» в Чечне

Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Военкор Котенок»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ) подарок после атаки на «Грозный-сити». Таким высказыванием он поделился в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что подобные действия противника — очередная попытка запугать мирное население.

«Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия. Для нас же самое главное, что никто не пострадал. От себя обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него "подарок" противник скоро получит», — написал глава Чечни.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что не завидует виновным в ударе по Грозному.

Примерно в 7 часов утра 5 декабря в одно из зданий делового центра «Грозный-Сити» в столице Чечни врезался беспилотник. Судя по фотографиям, на нескольких этажах обрушился фасад, также на одном из видео показали пожар внутри башни.

