В России отреагировали на удар ВСУ по Грозному

Депутат Колесник: Не завидую виновным в ударе по Грозному

Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать свою террористическую сущность, однако виновные в атаке на Грозный получат ответ по полной, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что около 7 часов утра 5 декабря в одно из зданий делового центра «Грозный-Сити» в столице Чечни врезался беспилотник. Судя по фотографиям, на нескольких этажах обрушился фасад, кроме того, на одном из видео показан пожар внутри башни.

Депутат отметил, что Украина, как и год назад, пытается спровоцировать Россию на ответные действия — удары по мирным целям. Однако такого со стороны Вооруженных сил России не будет, подчеркнул парламентарий.

«Ну а что касается Украины, их военные объекты, объекты критические инфраструктуры, военно-промышленного комплекса получат по полной в кратном размере. Это точно, они зря все-таки это сделали. Чеченцы — люди сильные, и память у них хорошая. Вот этой цепочке, которая принимала участие в принятии решения по удару по Грозному, я ей просто не завидую», — сказал Колесник.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотник. По девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.