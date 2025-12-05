Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:57, 5 декабря 2025Мир

Каллас уличили в попытке дистанцироваться от коррупционного скандала с ее предшественницей

BZ: Каллас пытается отстраниться от скандала со своей предшественницей Могерини
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пытается дистанцироваться от коррупционного скандала с участием своей предшественницы Федерики Могерини. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

В письме сотрудникам дипломатической службы глава евродипломатии назвала обвинения «глубоко шокирующими», при этом подчеркнув, что они касаются «предыдущих мандатов» и не должны повлиять на «хорошую работу» дипломатического корпуса ЕС.

Однако, по данным издания, утверждения Каллас о «полной прозрачности» за кулисами встречают скептицизм. Дипломаты отмечают, что данные о мерах внутреннего контроля не публикуются, а сигналы о манипуляциях остаются незамеченными в последние годы.

Общее мнение сводится к тому, что глава евродипломатии стремится «как можно скорее дистанцироваться от дела о коррупции», говорится в статье.

2 декабря бельгийская полиция задержала Могерини по делу о мошенничестве. Также был задержан бывший генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасибо за координаты!» ГУР и ВСУ устроили перестрелку в элитном районе Киева и поплатились

    Российские военные зашли в тыл ВСУ в боях за Красноармейск и устроили хаос

    Робокопу воздвигли трехметровый памятник

    Женщина три раза выстрелила в любовника после секса в парке

    Опровергнуты три популярных мифа о проглатывании спермы

    Каллас уличили в попытке дистанцироваться от коррупционного скандала с ее предшественницей

    Врач рассказала о наиболее уязвимой для мошенников категории людей

    В Москве спасли упавшую с 29-го этажа беременную кошку

    Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных в банкоматах

    «Слишком маленький» пенис студента оказался размером с гигантскую колбаску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok