Каллас уличили в попытке дистанцироваться от коррупционного скандала с ее предшественницей

BZ: Каллас пытается отстраниться от скандала со своей предшественницей Могерини

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пытается дистанцироваться от коррупционного скандала с участием своей предшественницы Федерики Могерини. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

В письме сотрудникам дипломатической службы глава евродипломатии назвала обвинения «глубоко шокирующими», при этом подчеркнув, что они касаются «предыдущих мандатов» и не должны повлиять на «хорошую работу» дипломатического корпуса ЕС.

Однако, по данным издания, утверждения Каллас о «полной прозрачности» за кулисами встречают скептицизм. Дипломаты отмечают, что данные о мерах внутреннего контроля не публикуются, а сигналы о манипуляциях остаются незамеченными в последние годы.

Общее мнение сводится к тому, что глава евродипломатии стремится «как можно скорее дистанцироваться от дела о коррупции», говорится в статье.

2 декабря бельгийская полиция задержала Могерини по делу о мошенничестве. Также был задержан бывший генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.