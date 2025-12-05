Канье Уэст довел до слез бывшую жену обвинениями в инсценировке ограбления в Париже

Рэпер Канье Уэст обвинил телезвезду Кардашьян в инсценировке ограбления в Париже

Скандальный рэпер Канье Уэст довел до слез экс-жену, телезвезду Ким Кардашьян, обвинениями в инсценировке ограбления в Париже. На свежий эпизод реалити-шоу The Kardashians обратило внимание издание Daily Mail.

Предпринимательница рассказала, что помимо СМИ, в инциденте усомнился и музыкант. «Даже мой бывший муж сказал: "Ты инсценировала ограбление для телешоу"», — процитировала Кардашьян его слова, расплакавшись на камеру.

Знаменитость призналась, что его заявление было «как нож в спину». «Просто подумать, что кто-то, кто так близок тебе, не верит тебе. Это просто очень обеспокоило меня. И вот, наконец, я смогу предстать перед судом, встретиться с этими людьми и услышать их показания и извинения. Видите, это ведь было по-настоящему. Я рада, что все закончилось», — отметила бизнесвумен.

В сентябре 2016 года вооруженные грабители ворвались в номер, который Кардашьян снимала в Париже. Они связали ее и отняли драгоценности на сумму около 10 миллионов евро.

