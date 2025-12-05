Реклама

Путешествия
16:27, 5 декабря 2025Путешествия

Космические лучи из другой галактики стали возможной причиной падения самолета в США

Эксперт по космосу Дайер: Самолет JetBlue подвергся воздействию лучей от звезды
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Космические лучи от звезды из другой галактики назвали возможной причиной падения в воздухе самолета JetBlue в США. Об этом сообщило издание The New York Post.

По мнению эксперта по космосу и радиации из Университета Суррея Клайва Дайера, Airbus A320 подвергся воздействию потока высокоэнергетических частиц от далекой вспышки сверхновой. В результате этого борт, следовавший из Канкуна, Мексика, в Ньюарк, штат Нью-Джерси, США, 30 октября, резко потерял высоту в небе. «Космические лучи могут взаимодействовать с современной микроэлектроникой, изменять состояние схемы и вызвать сбои, индуцируя ток в электронном устройстве», — сообщил Дайер.

В день происшествия Airbus пролетел несколько километров по направлению к земле, прежде чем экипаж вернул контроль над полетом. Пилоты совершили аварийную посадку в Тампе, штат Флорида. При этом около 20 пассажиров получили серьезные травмы, 15 человек госпитализировали. В начале декабря представители Airbus заявили, что причиной сбоя стало «интенсивное солнечное излучение», которое повлияло на работу навигационного компьютера 20-летнего самолета.

