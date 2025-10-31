Пассажиры самолета в США получили травмы после резкого снижения

Daily Mail: Пассажиры JetBlue получили травмы после резкого снижения высоты

Несколько пассажиров авиакомпании JetBlue получили травмы после того, как самолет резко снизил высоту во время рейса из Мексики в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что борт следовал из Канкуна в Нью-Джерси 30 октября, но вынужденно сел в Тампе. Во время полета самолет резко потерял высоту, из-за чего пассажиры были травмированы. У одного из них рассечение головы. Лайнер встретила медицинская бригада, пострадавшим оказали помощь.

Ранее блогерша описала аварийную посадку самолета словами «я думала, что не выживу». Пассажирский лайнер попал в зону турбулентности во время полета в американский город.