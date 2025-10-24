Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 24 октября 2025Путешествия

Блогер описала аварийную посадку самолета словами «я думала, что не выживу»

Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетАварийная посадка самолета

Кадр: @lohannysant

Блогер Лоханни Сантос опубликовала в TikTok видео, в котором описала аварийную посадку самолета в Исландии словами «я думала, что не выживу». На публикацию обратила внимание газета The New York Post (NYP).

Сантос летела из Дублина в Нью-Йорк на рейсе авиакомпании Delta 21 октября. По ее словам, лайнер попал в сильную турбулентность, свет в салоне то включался, то выключался. «Меня буквально трясло», — сказала она.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Авиакомпания сообщила, что у борта возникли проблемы с двигателем. Это вынудило пилотов посадить самолет в аэропорту Кеблавик на юго-западе Исландии. На борту находилось 208 пассажиров и 11 членов экипажа.

Тиктокерша сообщила, что сотрудники авиакомпании долго не уведомляли пассажиров о происходящем. Это заставило их изрядно поволноваться. Единственной инструкцией было надеть спасательные жилеты. Сантос рассказала, что ее успокоил мужчина, сидевший на соседнем сидении, который оказался ирландским телеведущим Мартином Кингом. Он разрешил напуганной девушке держать себя за руку во время полета. В итоге блогер насладилась отдыхом в Исландии и даже искупалась в термальном комплексе Голубая лагуна.

Ранее самолет авиакомпании IndiGo совершил аварийную посадку в Индии из-за утечки топлива. После приземления людей эвакуировали из салона.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    В российском регионе в МЧС появился новый пушистный сотрудник по кличке Рыжий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости