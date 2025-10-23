Самолет с 166 пассажирами на борту совершил аварийную посадку из-за утечки топлива

NDTV: Самолет IndiGo совершил аварийную посадку в Варанаси из-за утечки топлива

Самолет авиакомпании IndiGo совершил аварийную посадку в Индии из-за утечки топлива. Об этом пишет NDTV.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Калькутты в Шринагар. Представитель перевозчика заявил, что из-за технической проблемы лайнеру, на борту которого находилось 166 пассажиров, пришлось сесть в аэропорту Варанаси, штат Уттар-Прадеш.

После приземления людей эвакуировали из салона. Администрация аэропорта расследует происшествие. Путешественников отправили в пункт назначения другим бортом.

В августе самолет развернулся в воздухе из-за авиационного топлива, которое попало в салон во время взлета на Сахалине. На борту находились 14 пассажиров, в том числе четыре ребенка.