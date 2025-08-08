Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:11, 8 августа 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту развернулся в воздухе из-за авиационного топлива в салоне

Авиационное топливо попало в салон самолета во время взлета на Сахалине
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Самолет с россиянами на борту развернулся в воздухе из-за авиационного топлива, которое попало в салон во время взлета на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 8 августа самолет Viking авиакомпании «Тайга», выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань, вернулся на аэродром отправления из-за утечки авиакеросина. Экипаж самолета обнаружил следы топлива возле двери трапа. В этот момент на борту находились 14 пассажиров, в том числе четыре ребенка.

Материалы по теме:
Пассажирка прямо перед вылетом вышла из разбившегося Ан-24 в Приамурье. Ее спас один звонок
Пассажирка прямо перед вылетом вышла из разбившегося Ан-24 в Приамурье. Ее спас один звонок
24 июля 2025
В Амурской области упал пассажирский самолет. Погибли все, включая пятерых детей. Все, что известно о крушении на данный момент
В Амурской области упал пассажирский самолет. Погибли все, включая пятерых детей. Все, что известно о крушении на данный момент
24 июля 2025

На аэродроме Южно-Сахалинска объявили сигналы готовности и тревоги. Командир воздушного судна благополучно посадил борт на взлетную полосу, никто из двух членов экипажа и клиентов перевозчика не пострадал.

Во время осмотра следы подтеков авиационного топлива обнаружили в районе рояльной петли двери трапа и по левому борту задней части фюзеляжа. Воздушное судно отстранили от полетов.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании смогли избежать столкновения в небе с воздушным судном IndiGo над Индией. Лайнер, следовавший по маршруту ПхукетМосква, должен был пересечься с индийским самолетом. Однако лайнер IndiGo резко поднялся на 100 метров, из-за чего допустимое расстояние между бортами сократилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    ВСУ за полтора часа атаковали четыре региона России

    Врач посоветовал упражнения от тяжести в ногах

    Россиянин открыл стрельбу по подросткам из-за громкого разговора

    Захарова назвала русофобией заявления Запада о возвращении украинских детей

    Пригожин сравнил концерты Дженнифер Лопес и российской певицы Zivert

    Пластический хирург оценила внешность Оксаны Федоровой после набора веса

    В МИД России ответили на обвинения по теме украинских детей

    Самолет с россиянами на борту развернулся в воздухе из-за авиационного топлива в салоне

    Европейский лидер предрек скорую заморозку боев на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости