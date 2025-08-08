Самолет с россиянами на борту развернулся в воздухе из-за авиационного топлива в салоне

Самолет с россиянами на борту развернулся в воздухе из-за авиационного топлива, которое попало в салон во время взлета на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 8 августа самолет Viking авиакомпании «Тайга», выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань, вернулся на аэродром отправления из-за утечки авиакеросина. Экипаж самолета обнаружил следы топлива возле двери трапа. В этот момент на борту находились 14 пассажиров, в том числе четыре ребенка.

На аэродроме Южно-Сахалинска объявили сигналы готовности и тревоги. Командир воздушного судна благополучно посадил борт на взлетную полосу, никто из двух членов экипажа и клиентов перевозчика не пострадал.

Во время осмотра следы подтеков авиационного топлива обнаружили в районе рояльной петли двери трапа и по левому борту задней части фюзеляжа. Воздушное судно отстранили от полетов.

