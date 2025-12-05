Реклама

Криминальный авторитет попался силовикам при попытке скрыться из России

В Иркутской области суд арестовал криминального авторитета за экстремизм
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress

В Иркутской области суд арестовал 39-летнего криминального авторитета, который «держал» криминалитет города Шелехов и Шелеховского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Он был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке скрыться из России.

По версии следствия, в период с 2021 года по ноябрь 2025 года житель Шелехова, имея авторитет среди склонных к совершению преступлений местных, пропагандировал среди них агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также разъяснял и оправдывал криминальную идеологию экстремистской организации и присущие ей понятия. Кроме того, он вовлекал новых членов.
 
Ранее в Ульяновской области полиция задержала четырех сторонников движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории России).

