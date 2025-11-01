Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попались в руки российских полицейских

В Ульяновской области полиция задержала 4 членов группировки «Центр-Камаз»

В Ульяновской области полиция задержала четырех сторонников движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Двоих фигурантов арестовали, а еще двоих отправили под домашний арест.

Задержанные были участниками ячейки так называемой группировки «Центр - Камаз», действовавшей на территории Карсунского района Ульяновской области. По версии следствия, они активно внедряли идеологию криминальной субкультуры: отрицали официальные законы, продвигали «воровские понятия» и создавали параллельную систему власти. Группировка имела четкую структуру и выполняла дисциплинарные функции.

Во время обысков у подозреваемых изъяты холодное оружие, деньги и запрещенная атрибутика. Установлено также, что один из участников сообщества занимался вымогательством: он требовал с местного предпринимателя 10% от ежемесячной выручки за так называемое «криминальное покровительство».

Ранее в Челябинской области провели следственные действия у «Махонинских». С момента создания группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей указанного региона, своих конкурентов и оппонентов.