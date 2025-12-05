Леброн Джеймс впервые за 18 лет набрал меньше 10 очков в матче НБА

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс впервые за 18 лет набрал меньше 10 очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает Sport24.

Это произошло на встрече против «Торонто Рэпторс», которая завершилась со счетом 123:120 в пользу «Лейкерс». Американец записал на свой счет восемь очков.

В последний раз Джеймс не достиг отметки в 10 очков за матч в январе 2007 года, выступая за «Кливденд Кавальерс». Его серия с 10+ очками за игру была рекордной в НБА.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008, 2012 и 2024 годах.

