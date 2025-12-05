Реклама

09:33, 5 декабря 2025Забота о себе

Мать и дочь заболели одним типом рака и дважды пропустили явные симптомы

Daily Mirror: 38-летняя женщина списала симптомы рака на эффект автозагара
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Salov Evgeniy / Shutterstock / Fotodom  

Мать и дочь заболели раком поджелудочной железы с разницей в четыре года и дважды пропустили явные симптомы. Их историю опубликовало издание Daily Mirror.

Первой узнала о своем диагнозе 38-летняя Дебра. Женщина вспоминает, что это произошло случайно, хотя признаки, как ей кажется теперь, были очевидны. «В октябре 2018 года у меня стала чесаться кожа, но я решила, что это из-за нового крема, и не обратила на это внимания», — рассказала она. Помимо этого, кожа Маккуэйг стала выглядеть загорелой, но и это ее не обеспокоило, так как она списала симптом на эффект от автозагара.

Лишь спустя месяц женщина обратилась в больницу, так как у нее пожелтели белки глаз, и она была совершенно обессилена. По ее словам, УЗИ и МРТ показали закупорки желчных протоков. Однако во время операции хирурги заметили опухоль в поджелудочной железе и сразу удалили ее. Маккуэйг вспоминает, что новообразование оказалось злокачественным, поэтому ей назначили химиотерапию, которая уничтожила остатки рака.

Женщина утверждает, что спустя четыре года тот же тип рака нашли и у ее матери. «Все было как по учебнику — так же, как у меня. Мама закончила химиотерапию в январе 2024 года, а в сентябре ей сказали, что рак поразил позвоночник и легкие», — вспоминает Дебра. По ее словам, в мае ее матери не стало.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии Пейдж Суистед сумела побороть терминальную стадию рака мозга. Случай 27-летней пациентки уже успели назвать медицинским чудом.

