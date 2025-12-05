Реклама

5 декабря 2025

МИД Германии признал необходимость переговоров с Россией

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Будет правильно, если Европа начнет переговоры с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал разумным шагом то, что Европа «в какой-то момент» начнет вести переговоры с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«В какой-то момент будет правильным и разумным шагом, чтобы европейские голоса говорили скоординированно с Россией. Мы в целом к этому готовы (...). Придет время, и нам придется сделать это, поскольку постоянное существование в ситуации, когда эти переговоры ведутся исключительно США и через них, — не очень хорошее состояние для Европы. Нас там просто нет», — указал дипломат.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Европу никто не отстранял от переговоров, поскольку она сделала это самостоятельно. По его словам, у европейцев нет мирной повестки по Украине, поскольку они на стороне войны.

Российский лидер также допустил возвращение Евросоюза к переговорам по украинскому урегулированию при условии, если члены сообщества будут учитывать реалии на земле.

