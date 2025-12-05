Реклама

19:55, 5 декабря 2025

Москвич отремонтировал квартиру и разозлил соседей

Житель Москвы объединил санузел и получил на себя жалобы в Мосжилинспекцию
Нина Ташевская
Архивное фото. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Житель московского района Южное Бутово объединил санузел, убрал дверь на кухне и разозлил соседей. Собственники других квартир пожаловались на незаконный ремонт в Мосжилинспекцию, сообщает РИА Новости.

Речь идет о доме на Ливенской улице. Владелец одной из квартир в здании самовольно объединил раздельный санузел, поставил там дополнительную сантехнику, а также убрал дверной блок из кухни с газовой плитой.

«Мосжилинспекция привлекла собственника квартиры к административной ответственности и обязала устранить нарушение», — рассказали представители ведомства. Теперь хозяину жилья придется привести помещение в исходный вид или оформить заключение о допустимости и безопасности работ, а затем узаконить перепланировку.

Ранее россиянам назвали способы избежать штрафов за самовольную перепланировку. По словам юристов, изменения можно узаконить — для этого потребуется проект перепланировки и заключение санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). Данные о проведенных изменениях придется направить в отдел архитектуры местной администрации.

