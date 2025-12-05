Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 5 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали способ спастись от штрафов за перепланировку

Юрист Васильева: Самовольную перепланировку можно узаконить через суд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Россияне могут узаконить самовольную перепланировку квартиры через суд. Способ спастись от штрафов или лишения недвижимости за незаконный ремонт назвала юрист Оксана Васильева, ее слова приводит MK.RU.

Для этого нужно собрать все необходимые документы — в том числе потребуется проект перепланировки и заключение санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). Данные о проведенных изменениях придется направить в отдел архитектуры местной администрации, уточнила специалистка.

Если суд подтвердит законность перепланировки, владельцу жилья нужно будет оплатить госпошлину. Затем специалисты Бюро технической инвентаризации зафиксируют фактическое состояние квартиры и назовут дату выдачи нового техпаспорта, рассказала Васильева.

С этим документом, паспортом собственника, заключением СЭС и копией судебного решения нужно будет обратиться в МФЦ. Тогда инспектор внесет изменения в реестр и оформит новый кадастровый паспорт, заключила юрист.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за незаконной перепланировки. За самовольное переустройство собственник может получить штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, орган жилищного контроля может обратиться в суд с требованием вернуть жилье в надлежащий вид, а в случае если собственник откажется, квартиру могут продать с торгов с передачей владельцу средств с продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok