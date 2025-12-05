Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:22, 5 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали снежную кашу

Синоптик Позднякова: На следующей неделе на дорогах Москвы будет снежная каша
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На следующей неделе в Москве выпадут первые зимние осадки, и на дорогах появится снежная каша. Такую погоду пообещала жителям столицы главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет «Ридус».

Синоптик ожидает, что мокрый снег выпадет во вторник, 9 декабря. При этом к концу недели вернутся положительные температуры — они возможны даже ночью. Поэтому выпавший снег превратится в кашу, а затем и вовсе растает.

«Настоящей зимней погоды следует ждать уже только в последней декаде декабря», — заключила Позднякова.

Именно в это время в столице может сформироваться постоянный снежный покров, спрогнозировала метеоролог. В Москве заметно похолодает, и погода в мегаполисе в Новый год обещает быть по-настоящему зимней. До этого в городе выпадет лишь слабый снег, который не задержится на улицах надолго.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok