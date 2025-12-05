Назван срок формирования снежного покрова в Москве

Синоптик Позднякова: Снежный покров в Москве появится в третьей декаде декабря

Снежный покров в Москве образуется еще не скоро. Когда ждать сугробов в столице, kp.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, в ближайшие дни в Москве все еще будет господствовать аномальное тепло. Вплоть до середины следующей недели, 10-11-го числа, дневная температура будет держаться около плюс 3 градусов, а ночью — около нуля. Таким образом, столбики термометров будут превышать климатическую норму на четыре-пять градусов, что больше соответствует началу ноября.

Небольшое похолодание ожидается в мегаполисе в конце следующей недели. Однако до зимних показателей температура еще не опустится, предупреждает Позднякова. В это время в Москве может похолодать до минус 3-5 градусов ночью, днем прогнозируется около нуля. Возобновятся к 13-14 декабря осадки — москвичей ждет мокрый снег, который вскоре на фоне потепления вновь пропадет. Полноценный снег, который образует устойчивый покров, вероятен только в третьей декаде декабря, поделилась метеоролог. Именно в это время в Москве прогнозируется серьезное похолодание, что дает надежду на то, что Новый год столичные жители встретят со снегом.

Как предполагает Позднякова, слабый снег выпадет в Москве 10-12 декабря. Но объем осадков не превысит сантиметра.