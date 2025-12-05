Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 5 декабря 2025Экономика

Назван срок прихода снега в Москву

Синоптик Шувалов: Снег пойдет в Москве 12 декабря
Александра Качан (Редактор)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Снег в Москве ожидается 10-12 декабря, но осадки не будут сильными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«Это будет очень слабый снег, не снегопад, от силы сантиметр снега», — заявил синоптик. Он добавил, что говорить о формировании снежного покрова в столице еще рано. На данный момент сложно спрогнозировать, будет ли снег в Московском регионе на Новый год.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что серое небо и другие эффекты текущей погоды в Москве способствуют развитию депрессии. В том числе настроение жителей столицы может ухудшиться из-за отсутствия снега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok