19:12, 5 декабря 2025Путешествия

Мужчина отправился в одиночный поход, добрался до смотровой площадки и не выжил

Бездыханного мужчину обнаружили на смотровой площадке Майорки в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Joan Gené / Wikimedia

Мужчина отправился в одиночный поход на острове Майорка в Испании и не выжил. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

62-летний Антонио Хуан вышел на пеший туристический маршрут в Вальдемосе 3 декабря. Вскоре он перестал выходить на связь, его посчитали пропавшим без вести. Спасатели облетели маршрут на вертолете и обнаружили бездыханного Хуана. Выяснилось, что турист добрался до смотровой площадки Viewpoint of na Torta и не выжил. Причины кончины туриста устанавливаются.

Ранее другой турист отправился в одиночный поход по горам Румынии и пропал. Студент Бристольского университета направлялся к замку Бран, который связан с легендой о графе-вампире.

