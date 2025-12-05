Мужчина отправился в одиночный поход, добрался до смотровой площадки и не выжил

Бездыханного мужчину обнаружили на смотровой площадке Майорки в Испании

Мужчина отправился в одиночный поход на острове Майорка в Испании и не выжил. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

62-летний Антонио Хуан вышел на пеший туристический маршрут в Вальдемосе 3 декабря. Вскоре он перестал выходить на связь, его посчитали пропавшим без вести. Спасатели облетели маршрут на вертолете и обнаружили бездыханного Хуана. Выяснилось, что турист добрался до смотровой площадки Viewpoint of na Torta и не выжил. Причины кончины туриста устанавливаются.

Ранее другой турист отправился в одиночный поход по горам Румынии и пропал. Студент Бристольского университета направлялся к замку Бран, который связан с легендой о графе-вампире.

