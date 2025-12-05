Реклама

Наука и техника
04:32, 5 декабря 2025Наука и техника

На «американских Шахедах» заметили необычную деталь

Американские клоны иранских дронов Shahed-136 могли получить спутниковую связь
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетИранские беспилотники:

Фото: U. S. Central Command

Американские беспилотники Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые являются доработанными клонами иранских дронов Shahed-136 («Шахед-136»), могли получить систему спутниковой связи. Об этом пишет Telegram-канал ImpNavigator.

В публикации обратили внимание на фотографии американских дронов, которые использует оперативная группа Task Force Scorpion Strike. На корпусе беспилотников заметили необычную деталь, которая может быть элементом системы спутниковой связи.

«С учетом американских возможностей, весьма вероятно, что вот это может быть терминалом спутниковой связи», — говорится в сообщении.

Дроны LUCAS разработали методом обратного проектирования на основе изучения конструкции иранского Shahed-136. Беспилотник, построенный по схеме «бесхвостка», получил двигатель внутреннего сгорания с толкающим винтом.

Ранее стало известно, что Пентагон приступил к развертыванию ударных дронов, созданных на основе Shahed-136. На вооружении Task Force Scorpion Strike стоит эскадрилья дронов-камикадзе.

