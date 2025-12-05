«Страна.ua»: Мирный план Трампа является частью стратегической линии Вашингтона

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине президента США Дональда Трампа является частью стратегической линии Вашингтона. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Новая стратегия по нацбезопасности США (...) показывает, что вызвавший у многих на Украине и в Европе шок и гнев мирный план из 28 пунктов — это не "спецоперация" [спецпредставителя президента России Кирилла] Дмитриева и [помощника президента России Юрия] Ушакова по внедрению в мозг американского президента через [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа "российских нарративов"», — говорится в публикации.

Издание также отметило, что в плане по урегулированию конфликта на Украине нет отклонений от «нормы» внешней политики США. В статье говорится, что опубликованные пункты полностью соответствуют утвержденной Вашингтоном стратегии.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл подробности переговоров с США по Украине. Он сообщил, что Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета для отдельного обсуждения.