На Украине заявили об угрозе ракетного обстрела

В ночь на субботу, 6 декабря, по территории Украины могут быть выпущены ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».
«Отмечены нетипичные коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ, свидетельствующие о подготовке нанесения ракетного удара по территории Украины», — уточнил канал.
Также стало известно, что в Киевской области работают средства противовоздушной обороны в связи с атакой беспилотников.
1 декабря российские войска нанесли массированный удар по Одесской области. Как сообщил военкор Андрей Руденко, одной из целей атаки стал Овидиополь, расположенный на юго-западе города.