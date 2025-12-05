Реклама

22:44, 5 декабря 2025

На Украине заявили об угрозе ракетного обстрела

«Инсайдер UA»: Украина может попасть под ракетный обстрел
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на субботу, 6 декабря, по территории Украины могут быть выпущены ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

«Отмечены нетипичные коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ, свидетельствующие о подготовке нанесения ракетного удара по территории Украины», — уточнил канал.

Также стало известно, что в Киевской области работают средства противовоздушной обороны в связи с атакой беспилотников.

1 декабря российские войска нанесли массированный удар по Одесской области. Как сообщил военкор Андрей Руденко, одной из целей атаки стал Овидиополь, расположенный на юго-западе города.

