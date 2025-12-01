Бывший СССР
12:02, 1 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о массированном ударе по Одесской области

Руденко: Массированная атака дронов пришлась по Одесской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leah Millis / Reuters

Массированные удары пришлись по Одесской области этой ночью. Об этом рассказал военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Ночью в Овидиополе, расположенном в Одесской области, произошла массированная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов», — написал военный корреспондент.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по аэродрому в Одессе и ликвидировали специалистов НАТО. По словам Лебедева, аэродром в Буялыке использовался для запусков беспилотников для ударов большой дальности.

    Все новости