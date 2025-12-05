Реклама

Интернет и СМИ
21:17, 5 декабря 2025

На Западе назвали возможную причину конфликта Европы и России

Дизен: Иллюзия контроля над эскалацией грозит ЕС конфликтом с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Евросоюзу (ЕС) грозит столкновение с Россией из-за иллюзии о контроле над эскалацией украинского конфликта. Об этом заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я думаю, что основным посланием к европейским разведывательным агентствам должно стать то, что им стоит отказаться от иллюзий относительно контроля над эскалацией. Они полагают, что в идеале мы отправим небольшое количество войск, выпустим пару ракет по России и будем контролировать ситуацию, чтобы она не стала неуправляемой», — подчеркнул Дизен.

По его словам, Запад ошибочно полагает, что Россия не отреагирует на пересечение ее красных линий.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Европу никто не отстранял от переговоров, она сделала это самостоятельно. По его словам, у европейцев нет мирной повестки по Украине, поскольку они на стороне войны.

