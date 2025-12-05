Реклама

21:57, 5 декабря 2025Мир

На Западе сделали мрачный прогноз о Зеленском

Rebelion: Коррупционные скандалы в Киеве могут быть началом конца для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Власть президента Украины Владимира Зеленского висит на волоске из-за военного истощения и коррупционных скандалов в стране. Об этом пишет издание Rebelion.

В статье отмечается, что Зеленский анонсировал «полную реорганизацию» офиса президента после отставки главы его администрации Андрея Ермака, но такое решение может лишь усугубить положение украинского лидера.

«Ключевыми будут ближайшие дни; новые отставки могут погубить его», — считает автор.

Ранее аналитик аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос, комментируя коррупционный скандал на Украине, отметил, что Зеленский оказался окружен со всех сторон. В частности, как указал эксперт, президент сталкивается с давлением со стороны союзников и рискует лишиться своего поста.

