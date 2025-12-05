Реклама

17:36, 5 декабря 2025Мир

Над базой атомных подлодок во Франции заметили неопознанные БПЛА

AFP: Во Франции заметили группу БПЛА над базой атомных подводных лодок
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Группу неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заметили над морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Несколько дронов пролетели в четверг вечером над базой подводных лодок на полуострове Иль-Лонг (департамент Финистер), где базируются атомные подводные лодки сил ядерного сдерживания Франции», — сказано в сообщении.

Всего было зафиксировано пять дронов. Сообщается, что после их обнаружения морские пехотинцы, охраняющие периметр базы, предприняли попытку их сбить.

Ранее, 4 декабря, четыре неопознанных летательных аппарата, предположительно беспилотники, долго преследовали воздушное судно украинского лидера Владимира Зеленского при подлете к ирландской столице, рассказали в полиции Дублина. После преследования неопознанные летающие объекты облетели ирландский военный корабль, тайно развернутый в акватории Ирландского моря накануне прилета Зеленского.

