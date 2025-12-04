Реклама

20:18, 4 декабря 2025

Дроны не смогли сбить Зеленского

Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Неизвестным дронам не удалось сбить самолет президента Украины Владимира Зеленского, пролетавший в небе над Ирландией, где у него был официальный визит. Об этом со ссылкой на местные высокопоставленные источники пишет ирландское издание The Journal.

Четыре неопознанных летательных аппарата долго преследовали воздушное судно украинского лидера при подлете к ирландской столице, рассказали в полиции Дублина.

После преследования беспилотники облетели ирландский военный корабль, тайно развернутый в акватории Ирландского моря перед прилетом Зеленского.

Местные источники также поделились, что правоохранители уже начали официальное расследование инцидента, чтобы «установить, взлетели ли беспилотники с суши или с незамеченного судна».

Ранее в Минобороны Соединенного Королевства рассказали, что британским военнослужащим будет велено сбивать любые беспилотники, угрожающие безопасности военных баз Великобритании.

В октябре госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио признался, что ему не дают спать неопознанные летающие объекты, появляющиеся над секретными базами с ядерным оружием. Затем в США было предсказано вступление американского лидера Дональда Трампа в контакт с некими пришельцами.

